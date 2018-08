Veolia Environnement : dans le rouge, la France à la peine au premier semestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Veolia (-3,63% à 18,83 euros) reste scotché à la dernière place du CAC 40 après avoir fait état d'un ralentissement de sa croissance organique au deuxième trimestre. L'activité du groupe a ainsi progressé de 5,1% à changes constants sur cette période, après avoir augmenté de 7% sur les trois mois précédents. Cette tendance s'observe dans toutes les zones couvertes par le groupe de services aux collectivités, et notamment en France où son chiffre d'affaires a même reculé de 1,1% au deuxième trimestre.Il faut remonter au premier trimestre 2017 pour enregistrer un recul équivalent (-1,5%) de l'activité de Veolia dans l'Hexagone. Le groupe explique cette évolution par un impact climat négatif au second trimestre sur la division Eau et une baisse du prix de vente de matières recyclées (papier cartons) dans les déchets.Sur l'ensemble du premier semestre, le chiffre d'affaires de Veolia ressort en progression de 3,1%, à 12,56 milliards d'euros. A changes constants, il a progressé de 6% malgré une baisse de 0,3% en France. En dépit de l'environnement de marché défavorable dans l'Hexagone, le segment Déchets s'impose comme le principal soutien à l'expansion du groupe : +10,9% à changes constants au premier semestre.Veolia a vu également son Ebitda progresser de 3,7% (+5,8% à changes constants) à 1,67 milliard d'euros. Il a représenté 13,3% du chiffre d'affaires, en ligne avec les attentes. Là encore, la performance en France est sans grand relief puisque l'Ebitda y a reculé de 0,5%, en ligne avec le ralentissement de la croissance. Partout ailleurs, il a fortement augmenté. Le plan de réduction des coûts a une fois encore apporté sa contribution à hauteur de 148 millions d'euros. Veolia a confirmé son objectif annuel de 300 millions d'euros d'économies.Au-delà de la déception en France, le rythme de croissance de l'Ebitda est donc de bon augure pour l'atterrissage annuel des résultats du groupe : Veolia a réaffirmé "pleinement" son objectif d'un Ebitda en croissance plus forte qu'en 2017. Elle avait alors atteint 2,7%.Outre la petite vexation liée sans doute à la détérioration des résultats en France, Jefferies met en avant une autre évolution défavorable des métriques du groupe : son endettement s'est accru "significativement" au premier semestre, à 10,6 milliards d'euros. Veolia s'est toutefois engagé à le ramener proche des 9 milliards d'ici la fin de l'année.