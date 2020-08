Veolia Environnement : en négociations exclusives sur le rachat d'Osis à Suez pour 298 mlns d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Veolia a annoncé mardi être entré en négociations exclusives avec Suez Environnement en vue d'acquérir sa filiale Suez RV Osis pour un prix de 298 millions d'euros.

Les deux groupes ont signé "une promesse unilatérale d'achat assortie d'une période d'exclusivité de 150 jours devant permettre aux parties de finaliser leur accord", a indiqué Veolia dans un communiqué.

"A la conclusion de l'opération, l'entreprise transférée représentera une valeur d'environ 298 millions d'euros, soit environ 13 fois l'Ebitda ajusté pro forma de 2019", a précisé Suez dans un communiqué séparé. Suez s'attend à ce que l'opération soit conclue au cours du premier semestre 2021.

La réalisation de la transaction est "subordonnée à la signature des accords définitifs entre les parties" et interviendrait "dans le respect des obligations applicables en matière de consultation des instances représentatives du personnel", a ajouté Veolia. L'opération sera également soumise à l'autorisation préalable de l'autorité compétente en matière de contrôle des concentrations.

"Cette transaction serait fortement créatrice de valeur et largement relutive", a indiqué Veolia.

Veolia souhaite rapprocher Suez RV OSIS, spécialisée dans l'entretien de réseaux et d'ouvrages d'assainissement et dans les services industriels sur site, de sa filiale Société d'Assainissement Rationnel et de Pompage (SARP).

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire