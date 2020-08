Veolia Environnement : entre en négociations exclusives pour l'acquisition d'Osis

Regulatory News:

Veolia (Paris:VIE) annonce la signature d’un accord avec le groupe Suez en vue de l’acquisition de sa filiale Suez RV OSIS spécialisée dans l’entretien de réseaux et d’ouvrages d’assainissement et dans les services industriels sur site (majoritairement maintenance et nettoyage industriel). L’accord est matérialisé par une promesse unilatérale d’achat assortie d’une période d’exclusivité de 150 jours devant permettre aux parties de finaliser leur accord.

Au travers de sa filiale Société d’Assainissement Rationnel et de Pompage (SARP), Veolia dispose de nombreux savoir-faire en maintenance assainissement et industrielle. SARP opère principalement sur le territoire français avec un chiffre d’affaires consolidé de 470 MEUR et environ 3 850 collaborateurs.

Le rapprochement de SARP et de Suez RV OSIS permettrait au Groupe Veolia de se positionner comme un acteur de premier plan dans ce domaine et offrirait la possibilité aux deux entités, de par leurs complémentarités, de proposer de nouveaux services à leurs clients publics, tertiaires et industriels et de couvrir l’ensemble du territoire. Cette transaction serait fortement créatrice de valeur et largement relutive.

La transaction serait conclue pour un prix de 298 MEUR. Sa réalisation est subordonnée à la signature des accords définitifs entre les parties. Elle interviendrait dans le respect des obligations applicables en matière de consultation des instances représentatives du personnel et serait soumise à l’autorisation préalable de l’autorité compétente en matière de contrôle des concentrations.

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec près de 179 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler.

En 2019, le groupe Veolia a servi 98 millions d’habitants en eau potable et 67 millions en assainissement, produit près de 45 millions de mégawattheures et valorisé 50 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 27,189 milliards d’euros. www.veolia.com

