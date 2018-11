Veolia Environnement : et le Muséum national d’histoire naturelle renforcent leur partenariat dans le domaine de la préservation de la biodiversité

12 novembre 2018

Bruno David, président du Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) et Antoine Frérot, PDG de Veolia, ont signé aujourd'hui une convention-cadre d'une durée de 5 ans. Objectif : élargir et renforcer la collaboration actuelle entre le MNHN et le Groupe, afin d'améliorer la cohérence et la visibilité des actions déjà engagées conjointement.

Le MNHN et VEOLIA collaborent déjà depuis plusieurs années sur deux projets de recherche dans le domaine de la biodiversité :

Dans le cadre de cette nouvelle convention de partenariat, le MNHN et Veolia souhaitent élargir leur collaboration dans 4 domaines :

Recherche : au-delà de son soutien aux travaux de recherche du MNHN à travers la Chaire MMB, Veolia pourra apporter son soutien à des projets de recherche menés par le MNHN, et notamment accompagner des thèses et post-doctorats de jeunes chercheurs ;

Expertise : des missions de conseil et d'expertise scientifique pourront être menées par le MNHN afin de mieux intégrer et connaître la biodiversité sur des sites de Veolia, ou contribuer à une meilleure intégration de ce thème dans les programmes d'innovation du Groupe.

Diffusion des connaissances : Veolia pourra collaborer à des actions pédagogiques menées par le MNHN sur ses sites ;

Formation : le MNHN pourra former des collaborateurs de Veolia sur le thème de la biodiversité.

Veolia et le MNHN ont développé conjointement VERBATIM, un service de monitoring automatisé de la biodiversité. Un projet original, fondé sur les données comportementales issues des chauves-souris. Placées en haut de la chaîne alimentaire et d'une grande longévité, celles-ci sont des marqueurs de l'état de santé des écosystèmes. Des capteurs permettent de collecter les données relatives aux populations de chauves-souris sur un territoire donné et de fournir des informations sur la qualité de la biodiversité locale à partir de l'élaboration d'indicateurs fondés sur l'expertise du MNHN. Le dispositif a été déployé dans la Plaine du Var, près de Nice.



