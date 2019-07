Veolia Environnement : , membre du jury du Global Startup Weekend Sustainable Revolution 2019

Nova Veolia : O. Tridon (à gauche), directeur partenariats et relations startup, et C. Falzone (à droite), directrice générale.

Les noms des 5 lauréats du Global Startup Weekend Sustainable Revolution (GSWSR) ont été révélés lors de la cérémonie de clôture qui s'est déroulée à Paris, le 18 juillet. Cette compétition, organisée pour la première fois à l'échelle mondiale, s'est déroulée dans 53 villes lors des deux week-ends du 14 et 21 juin 2019. Ont suivi les phases de sélection des gagnants dans chaque ville, puis au niveau mondial. Veolia, via sa filiale Nova Veolia est partenaire de ce challenge et membre du jury. Le Groupe a souhaité soutenir cette initiative menée par des réseaux d'entrepreneurs, et notamment soutenir les projets en rapport avec ses métiers.

Le GSWSR 2019 a mobilisé 3 500 participants qui ont présenté plus de 500 projets dans 53 villes réparties dans 28 pays. Au final, 47 équipes ont été sélectionnées par les villes participantes et ont mis leurs compétences en commun pour développer une solution digitale servant la cause de l'environnement, sur les thèmes suivants :

Lutter contre l'obsolescence par la fabrication de produits éco-conçus et passer d'un business modèle de consommation à celui d'usage

Prolonger la durée de vie des produits, 'upcycler' et transformer en nouveaux matériaux ou produits

Substituer le jetable par le durable / réutilisable et lutter contre le gaspillage alimentaire

Favoriser la production au niveau local et construire une agriculture et une industrie agro-alimentaire durable

Construire des produits et systèmes à haute efficacité énergétique et produire de l'énergie renouvelable

Concevoir des villes résilientes, intelligentes et inclusives. (Re)construire durable. Créer le futur de la mobilité et promouvoir le développement durable par l'éducation

Promouvoir une finance responsable, éthique, durable et inclusive

Veolia a participé aux challenges des villes de Berlin, Hong Kong et Paris, en tant que mentor ou membre des jurys : Claire Falzone, directrice générale de Nova Veolia, était membre du jury de Paris, et Olivier Tridon, directeur partenariats et relations startup de Nova Veolia, l'un des 14 membres du jury mondial.

Dans chaque ville, à l'issue des week-ends de juin, l'équipe gagnante a enregistré une vidéo d'une minute qui a été soumise aux votes en ligne du public puis aux votes des jurys locaux.

Le public (plus de 23 000 votants) a présélectionné 20 projets du 2 au 13 juillet. Ceux-ci ont ensuite été évalués par le jury mondial (du 14 au 17 juillet) qui en a retenu 5, passés au crible de 4 critères :

la bonne compréhension des futurs clients et de leurs besoins ;

l'exécution du projet avec une production à partir des données collectées;

le business model avec des revenus et une stratégie de go to market viables ;

l'empreinte environnementale positive avec l'identification des externalités positives et négatives.

Inverse Logistics (Rosario, Argentine), met en relation les chantiers qui génèrent des déchets de construction (métal, bois, plastique) avec les entreprises de recyclage.

Be.benefits (Sao Carlos, Brésil), favorise l'accès des employés du secteur aux produits de soins et de beauté tout en les incitant à recycler les déchets de ces produits.

Guilt-Free Eating (Shenzhen, Chine), cherche à remplacer les emballages alimentaires à usage unique et à sensibiliser les consommateurs pour réutiliser les emballages.

Foodito (Chengdu, Chine), permet aux grands supermarchés d'identifier les articles en excédent dans leurs stocks, et informe les clients en temps réel sur les réductions proposées, contribuant à réduire le gaspillage alimentaire.

LIA (Mexico, Mexique) : cet e-commerce avec des producteurs de beauté locaux utilise des sacs en bioplastique pour ses livraisons qui se substituent aux emballages plastiques.

Les lauréats gagnent :

un stand gratuit au ChangeNow Summit qui se tiendra enjanvier 2020 à Paris : l'occasion de proposer leur projet au public,

un mentoring d'experts de Carbone4 pendant 6 mois,

et un capteur personnel pour mesurer la pollution de l'air (de Plume Labs).

A l'occasion de cet événement, Veolia a voulu valoriser deux projets en créant une distinction spécifique : le Prix Veolia.