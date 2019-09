Veolia Environnement : participe au forum Convergences 2019 sur le thème des « Inégalités – Transitions – Solutions »

Le 12ème Forum mondial Convergences a rassemblé à Paris, les 5 et 6 septembre, 5 000 responsables économiques, politiques, associatifs, académiques et médiatiques venus de 50 pays, pour élaborer des solutions innovantes et co-construites. Veolia a contribué aux débats, autour de la « raison d'être » et des nouvelles coopérations pour l'économie circulaire. Raison d'être : réconcilier l'entreprise et la société Intervenant à la table-ronde sur la 'Raison d'être : un nouveau contrat social', Pierre Victoria, directeur du développement durable de Veolia, a rappelé que le terme de « raison d'être », mis en exergue dans le rapport Senard-Notat, a déclenché la réflexion de nombreux acteurs en France pour réconcilier l'entreprise et la société. Parmi eux, le PDG de Veolia Antoine Frérot a très tôt affirmé sa conviction :

C'est parce que l'entreprise est utile à toutes ses parties prenantes qu'elle est prospère et non l'inverse. Antoine Frérot PDG de Veolia

La raison d'être de Veolia répond ainsi à une vision élargie de son utilité au service de toutes ses parties prenantes.

Au-delà de la simple RSE (Responsabilité sociétale des entreprises), la raison d'être a permis un travail d'alignement de toutes les parties prenantes sur l'utilité de l'entreprise : en quoi Veolia est utile à la société, quelle est notre mission, en quoi sommes-nous spécifiques ? Cette définition de l'utilité de Veolia a été élaborée en mobilisant le management de l'entreprise, le conseil d'administration, le comité des parties prenantes externes (Critical Friends) et le comité des représentants des salariés. Pierre Victoria directeur du développement durable de Veolia

Quatre mois et 13 versions du texte ont été nécessaires pour élaborer la raison d'être du Groupe avec toutes les parties prenantes. La deuxième étape consiste à définir un tableau de bord qui sera validé par le conseil d'administration en décembre 2019, afin d'accompagner sa mise en oeuvre.

Notre objectif est d'utiliser ce tableau de bord comme un outil de management qui démontrera les performance économique, financière, environnementale et sociale, mais également la performance en terme de satisfaction de nos clients, d'éthique et de conformité. Ce travail est réalisé avec toutes nos parties prenantes. Pierre Victoria directeur du développement durable de Veolia

Nouvelles coopérations pour l'économie circulaire Amélie Rouvin, responsable Environnement et engagement économie circulaire chez Veolia, a participé à une table-ronde sur le thème : « Quelles nouvelles coopérations pour l'économie circulaire ? ». Pour Veolia, c'est la coopération de l'ensemble des acteurs (entreprises, collectivités locales, ONG, citoyens) qui permet la transformation des processus de production, de commercialisation et d'usage dans les territoires. Ainsi à Durban, dans le cadre du 1er partenariat public-privé d'Afrique du Sud, Veolia recycle 98% des eaux usées dans une région à fort stress hydrique. Avec Africwaste, le Groupe a lancé en 2018 une initiative visant à structurer à Abidjan (Côte d'Ivoire) une filière de recyclage des bouteilles plastiques avec les acteurs locaux et les communautés. Enfin dans son partenariat avec la startup d'économie sociale et solidaire Eqosphere, il accompagne la grande distribution pour réduire le gaspillage en France.