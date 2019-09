Veolia Environnement : prend la 2ème place du classement 2019 du Dow Jones Sustainability Index (DJSI) dans le secteur des Multi and Water Utilities

Sélectionnée pour la 3ème année consécutive dans les indices DJSI, Veolia est classée 2ème parmi les 41 entreprises du secteur des Multi and Water Utilities. Une reconnaissance du leadership du Groupe en matière de développement durable.

Les indices DJSI, basés sur l'évaluation de RobecoSAM, font référence en matière de performance durable. Chaque année, ils passent les entreprises de 61 secteurs au crible de plus de 600 indicateurs et distinguent les plus performantes sur la base de critères économiques, environnementaux, sociaux et sociétaux ; ces entreprises sont ainsi reconnues comme étant les mieux positionnées pour gérer et anticiper les défis et les opportunités pour un développement durable.