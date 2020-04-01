Veolia Environnement : réduit son dividende et suspend ses objectifs

PARIS, 1er avril (Reuters) -
* VEOLIA ANNONCE QU'IL SUSPEND SES PRÉVISIONS POUR 2020 EN
RAISON
DES INCERTITUDES LIÉES AU CORONAVIRUS
* VEOLIA MODIFIE SON DIVIDENDE POUR 2019, PROPOSE DÉSORMAIS
0,50
PAR ACTION AU LIEU DE 1,00 PRÉVU INITIALEMENT
* VEOLIA-LES VENTES DEAU SONT EN LÉGÈRE BAISSE, LACTIVITÉ
DE
RÉSEAUX DE CHALEUR RÉSISTE, DE MÊME QUE LA COLLECTE ET LE
TRAITEMENT DES DÉCHETS MUNICIPAUX
* VEOLIA-LES ACTIVITÉS DE DÉCHETS INDUSTRIELS ET
COMMERCIAUX,
AINSI QUE LES SERVICES SUR SITES FERMÉS, ACCUSENT DES BAISSES DE
10 À 50%-PDG
* VEOLIA-LES ACTIVITÉS DE TRAVAUX SONT EN GRANDE PARTIE À
LARRÊT
EN FRANCE ET RALENTIES HORS DE FRANCE
* VEOLIA-LE PROGRAMME DINVESTISSEMENTS DE 2020 SERA SOUMIS
À "UNE
SÉLECTIVITÉ ACCRUE", LE PROGRAMME DE RÉDUCTION DE COÛTS EST
RENFORCÉ
(Bureau de Paris)