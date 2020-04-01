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Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Euronext Paris  >  Veolia Environnement    VIE   FR0000124141

VEOLIA ENVIRONNEMENT

(VIE)
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Veolia Environnement : réduit son dividende et suspend ses objectifs

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01/04/2020 | 18:00

PARIS, 1er avril (Reuters) -

* VEOLIA ANNONCE QU'IL SUSPEND SES PRÉVISIONS POUR 2020 EN RAISON DES INCERTITUDES LIÉES AU CORONAVIRUS

* VEOLIA MODIFIE SON DIVIDENDE POUR 2019, PROPOSE DÉSORMAIS 0,50 PAR ACTION AU LIEU DE 1,00 PRÉVU INITIALEMENT

* VEOLIA-LES VENTES DEAU SONT EN LÉGÈRE BAISSE, LACTIVITÉ DE RÉSEAUX DE CHALEUR RÉSISTE, DE MÊME QUE LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DÉCHETS MUNICIPAUX

* VEOLIA-LES ACTIVITÉS DE DÉCHETS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, AINSI QUE LES SERVICES SUR SITES FERMÉS, ACCUSENT DES BAISSES DE 10 À 50%-PDG

* VEOLIA-LES ACTIVITÉS DE TRAVAUX SONT EN GRANDE PARTIE À LARRÊT EN FRANCE ET RALENTIES HORS DE FRANCE

* VEOLIA-LE PROGRAMME DINVESTISSEMENTS DE 2020 SERA SOUMIS À "UNE SÉLECTIVITÉ ACCRUE", LE PROGRAMME DE RÉDUCTION DE COÛTS EST RENFORCÉ (Bureau de Paris)

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Données financières (EUR)
CA 2020 27 240 M
EBIT 2020 1 607 M
Résultat net 2020 690 M
Dette 2020 10 509 M
Rendement 2020 5,34%
PER 2020 15,9x
PER 2021 13,8x
VE / CA2020 0,78x
VE / CA2021 0,76x
Capitalisation 10 802 M
Graphique VEOLIA ENVIRONNEMENT
Durée : Période :
Veolia Environnement : Graphique analyse technique Veolia Environnement | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique VEOLIA ENVIRONNEMENT
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 17
Objectif de cours Moyen 22,99  €
Dernier Cours de Cloture 19,48  €
Ecart / Objectif Haut 68,4%
Ecart / Objectif Moyen 18,0%
Ecart / Objectif Bas -32,3%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Antoine Frérot Chairman & Chief Executive Officer
Estelle Karine Brachlianoff Chief Operating Officer
Claude Olivier Francois Laruelle Chief Financial Officer
Christophe Nebon Director-Technical & Performance
Didier Bove CIO, Senior VP-Information Systems & Technology
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
VEOLIA ENVIRONNEMENT-17.86%11 870
ESSENTIAL UTILITIES, INC.-8.29%9 972
UNITED UTILITIES GROUP PLC-4.30%7 664
SEVERN TRENT PLC-9.34%6 761
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP-32.61%5 163
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP-2.41%2 442
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+33 (0)4 78 30 41 42
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