Veolia Environnement : rencontre 14 start-up et PME innovantes sur le thème de la transformation de l'entreprise

13 décembre 2018

A l'initiative du European Innovation Council (EIC) Pilot de la Commission Européenne, Veolia a accueilli mardi 11 décembre au siège d'Aubervilliers 14 start-up et entreprises innovantes européennes pour des sessions de « pitchs & networking ». L'occasion pour ces entrepreneurs de présenter devant une centaine de collaborateurs de Veolia leurs solutions pour transformer l'entreprise.

Rendre les entreprises plus agiles, flexibles, humaines et collaboratives

Initié par le Département Recherche et Innovation de Veolia, l'événement s'est articulé autour de quatre grands thèmes :

améliorer 'l'expérience employé', stimuler la motivation et l'engagement des collaborateurs ; réinventer les méthodes de travail, développer une culture d'entreprise plus agile et collaborative ;

repenser les process et les organisations afin de gagner en performance et en productivité ;

améliorer les relations avec les clients et avec tout autre acteur de l'écosystème.

Christophe Nebon, Directeur technique et performance et Directeur de la recherche et innovation de Veolia, a introduit cette journée : « Dans toutes les entités de Veolia, partout où nous opérons, l'innovation n'est pas une option. C'est pourquoi nous sommes ouverts et à l'écoute des solutions proposées par vos start-up. Toutes les coopérations avec des start-up innovantes nous font progresser et nous aident à nous transformer. »

Tout au long de la journée, 14 PME et start-up ont pu présenter leurs solutions et leur modèle économique. Des rencontres individuelles ont permis d'explorer des voies de collaboration entre les start-up et Veolia.



Estelle Brachlianoff, Directrice générale adjointe en charge des opérations de Veolia, a conclu ces rencontres : « Les solutions digitales transforment déjà tous les process de nos métiers et nous ouvrent de nouvelles voies à explorer dans les relations avec les usagers de nos services ou dans les boucles d'économie circulaire. Mais il s'agit aussi de changer nos façons de penser pour devenir plus souple, plus agile. Notre engagement pour l'innovation change d'échelle avec notre « Innovation Initiative » qui repose sur l'open innovation. A l'occasion de cet Innovation Day, notre objectif est de mieux scruter et repérer les apports du monde extérieur ; de se poser de nouvelles questions et d'apprendre ; de raccourcir les distances et d'être plus proche de tous ceux que nous servons et avec qui nous interagissons en collaborant avec vos start-up innovantes. »

L'événement « pitchs & networking » en chiffres :

14 start-up et PMEs innovantes venues d'Allemagne, du Danemark, d'Espagne, d'Estonie, de Finlande, de France, d'Italie, du Portugal et de Suède, ont pitché.

115 rencontres BtoB ont été organisées.

rencontres BtoB ont été organisées. ​65 collaborateurs de Veolia ont participé à l'événement ; ils sont venus des différentes entités du Groupe dans le monde : Afrique et Moyen-Orient, Amérique latine, Europe du Nord, Royaume-Uni et Irlande, France (activités Eau, Recyclage et valorisation des déchets), Veolia Water technologies Nova Veolia, siège (directions juridique, développement, innovation et marchés, technique et performance, et recherche et innovation).

Les start-up et PME :

Le projet du Conseil européen de l'innovation (EIC pilot) a pour objectif de soutenir les innovateurs de haut niveau, les jeunes entreprises, les petites entreprises et les chercheurs qui proposent des solutions radicalement différentes des produits, services ou modèles commerciaux existants, et qui présentent un potentiel de développement à l'échelle internationale.

