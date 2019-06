Veolia Environnement : s'associe à la Food Initiative de la Fondation Ellen MacArthur, pour refonder le système agroalimentaire mondial

La Fondation Ellen MacArthur lance aujourd'hui au Eat Food Forum de Stockholm (Suède) une nouvelle initiative qui vise à redéfinir le système agroalimentaire mondial. Cette initiative, à laquelle s'associe Veolia, réunit grandes villes et multinationales afin d'élaborer des solutions d'économie circulaire pour lutter contre les dérèglements climatiques, les problèmes de santé et de pollution, et la perte de biodiversité, associés au système alimentaire actuel. Durant 3 ans, Londres, New York et São Paulo seront les démonstrateurs à taille réelle de cette refonte de la chaîne alimentaire locale.

La production alimentaire est responsable de près du quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et une fertilisation mal gérée amplifie les pollutions de l'air, des sols et de l'eau. L'initiative de la Fondation Ellen MacArthur est pionnière : des solutions d'économie circulaire seront déployées grâce à la coopération des grandes villes et des multinationales, selon les préconisations du rapport « Cities et économie circulaire pour l'alimentation »*. Ces solutions reposent sur trois principes :

Produire des aliments de manière régénérative, et localement quand cela est possible, afin de restaurer la qualité de l'environnement au lieu de le dégrader ; Tirer le maximum des produits alimentaires, en cultivant et transformant les aliments dans une boucle circulaire et en utilisant les sous-produits et les matières organiques pour améliorer la santé des sols ; Produire et commercialiser des produits plus sains sur le plan nutritionnel et plus durables.