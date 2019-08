Veolia Environnement : s'engage dans la lutte contre les inégalités en rejoignant la coalition G7 “Business for Inclusive Growth”, une initiative coordonnée par l'OCDE au service de la croissance inclusive

Les membres de B4IG sont de dimension mondiale et couvrent un large éventail de secteurs. Ils emploient plus de 3,5 millions de personnes dans le monde et ont à eux tous réalisé un chiffre d'affaires annuel cumulé de plus de 1 000 milliards de dollars. La coalition B4IG est la première initiative de ce type menée par des entreprises.

Conscient que les inégalités atteignent des niveaux records, une coalition de 34 grandes entreprises internationales - dont Veolia fait partie - s'est engagée à mettre en place des actions concrètes pour faire progresser les droits de l'homme tout au long de leurs chaînes de valeur, à construire des environnements de travail inclusifs et à renforcer l'inclusion au sein de leurs écosystèmes internes et externes. Cette initiative vient prolonger et compléter les efforts déployés par les pays du G7 pour promouvoir l'égalité des chances, remédier aux disparités régionales et lutter contre la discrimination fondée sur le genre.

Notre engagement auprès du B4IG pour une croissance inclusive s'inscrit dans l'histoire et la raison d'être de VEOLIA. Chez Veolia, nous sommes convaincus que la poursuite du développement de l'humanité n'est possible que si les enjeux économiques, sociaux et environnementaux sont abordés comme un tout indissociable. Cette conviction s'inscrit dans l'histoire de l'entreprise qui, dès sa création, en 1853, avait montré la voie en faisant de l'accès à l'eau potable un levier essentiel de santé publique et de qualité de vie. En pratiquant nos activités, aujourd'hui dans l'eau, les déchets et l'énergie, nous apportons à nos clients publics comme privés, partout dans le monde, des solutions qui permettent de faciliter l'accès aux services essentiels et aux ressources naturelles, de préserver celles-ci et de les utiliser et de les recycler efficacement. La raison d'être de Veolia est de contribuer au progrès humain, en s'inscrivant résolument dans les Objectifs de Développement Durable définis par l'ONU, afin de parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous.

A propos de la coalition B4IG

Business for Inclusive Growth (B4IG) est une coalition internationale, coordonnée par l'OCDE, qui vise à regrouper et à renforcer les efforts déployés par les entreprises privées pour favoriser l'égalité des chances, réduire les inégalités liées au genre et au territoire, et pour créer des synergies avec les initiatives des pouvoirs publics. Les membres actuels sont : Accenture, Agropur, AXA, BASF, BNP Paribas, Groupe BPCE, CareCentrix, Cogeco, Crédit Agricole S.A., Danone, Edelman, Engie, GINgroup, Goldman Sachs, Henkel, Ingka Group | Ikea Retail Business, JAB, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase & Co., Kering, Keurig Dr Pepper, Legal & General, L'Oréal, MARS, Groupe Renault, Ricoh, Schneider Electric, Sodexo, Suez, TIAA, Unilever, Veolia, Virgin et Ylva.

À propos de l'OCDE

L'OCDE est une organisation internationale qui œuvre à la mise en place de politiques meilleures pour une vie meilleure. En étroite collaboration avec les pouvoirs publics et la société civile, elle établit des normes et propose des solutions fondées sur des données factuelles en réponse à différents défis sociaux, économiques et environnementaux. Le site web de l'OCDE donne des informations plus détaillées sur l'initiative B4IG et sur ses travaux sur les inégalités et la croissance inclusive. Toute autre demande d'information sur les travaux de l'OCDE sur la croissance inclusive ou relative au G7 doit être adressée à [email protected], à [email protected] ou au Bureau des médias.