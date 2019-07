Veolia Summer School 2019 : venus du monde entier, 36 étudiants découvrent les enjeux du développement durable et de l'économie circulaire sur les sites de Veolia

La 10ème édition de la Veolia Summer School vient de se terminer. Du 30 juin au 8 juillet, 36 étudiants en master, issus de différentes universités et écoles étrangères, ont découvert Veolia et ses activités. Initiée en 2010, la Veolia Summer School accueille chaque été des étudiants du monde entier, pour leur permettre d'appréhender les métiers de Veolia, rencontrer les managers opérationnels et visiter des sites de ses activités. Elle sensibilise les futurs diplômés aux enjeux du développement durable et à l'économie circulaire.

L'édition 2019 a réuni pour la 10ème année 36 étudiants, en provenance de 31 universités dans 20 pays. Avec toujours plus de diversité dans les parcours (data science, informatique, ressources humaines, ingénieur…) et de parité (21 femmes et 15 hommes).

10 jours de formation au Campus Veolia de Jouy-le-Moutier (en Ile-de-France), pendant lesquels les étudiants ont découvert les activités du Groupe, rencontré différents experts, responsables opérationnels et personnel RH, et visité des sites Veolia. Et pour mieux appréhender les enjeux du développement durable et de l'économie circulaire, ils ont travaillé sur une étude de cas : 'Smart city 2025', afin d'imaginer une solution globale, intelligente et digitale pour les villes, en réunissant les trois activités du Groupe - l'eau, l'énergie, les déchets - dans une unique vision stratégique.

Les objectifs de la Summer School de Veolia : constituer un vivier de talents dont certains pourraient rejoindre le Groupe à la fin de leurs études ou participer au programme Pangeo en VIE (Volontariat international en entreprise). Cette école d'été de Veolia renforce les liens entre les universités, les étudiants et Veolia, autour de trois axes clés : la diversité - géographique, de cursus et de genre -, l'engagement et la responsabilité sur les questions environnementales, et enfin le plaisir et la convivialité.

Sont éligibles à ce programme les étudiants qui démarrent leur dernière année de master universitaire, de diplôme d'ingénieur ou d'école de commerce, recommandés par les établissements d'enseignement supérieur et sélectionnés par Veolia.

Lors de la cérémonie de clôture le 8 juillet, les étudiants ont restitué leurs travaux en présence d'Estelle Brachlianoff, directrice générale adjointe en charge des opérations, qui a conclu :