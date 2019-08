Veolia affiche une activité soutenue avant un nouveau plan stratégique

Paris (awp/afp) - Veolia a dévoilé jeudi des bénéfices et des ventes en hausse au 1er semestre, porté par ses clients industriels et des pays émergents, et des activités en pointe comme le traitement des déchets dangereux et le recyclage du plastique.

Le numéro un mondial de la gestion de l'eau et des déchets, qui détaillera en février son plan stratégique pour 2020-2023, a donc confirmé "pleinement" ses objectifs pour 2019.

Le groupe a réalisé au premier semestre un bénéfice net en hausse de 46,5%, à 331 millions d'euros. Ce chiffre est en partie lié à une base de comparaison favorable due à des éléments exceptionnels négatifs en 2018, dans le cadre d'un conflit avec le Gabon aujourd'hui résolu.

Sur ces six premiers mois, son chiffre d'affaires a crû de 5,5% (à change constant), à 13,3 milliards d'euros.

Tant les ventes que l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) sont 1% au-delà des prévisions, ont relevé les analystes de Jefferies.

La progression des ventes s'est accélérée au 2e trimestre, par rapport au premier.

"C'est le 11e trimestre consécutif avec une belle croissance du chiffre d'affaires", s'est félicité le PDG Antoine Frérot lors d'une conférence téléphonique.

Ces ventes, associées à un plan d'économies (121 millions d'euros d'économies au premier semestre, sur 220 prévues cette année) ont permis à la performance opérationnelle (Ebitda) de progresser de 5,4%, à 2 milliards d'euros.

Le groupe a ainsi réitéré son objectif 2019 d'un Ebitda entre 3,9 et 4 milliards d'euros.

Ce qui n'a pas empêché le titre de reculer jeudi à la Bourse de Paris, de 2,06% à 22,38 euros à 12h00 dans un marché en hausse (+0,74%).

"Décollage" du plastique

Ces six premiers mois, les ventes ont crû de 5,9% en Europe (hors France), et 7,8% dans le reste du monde, tirées par les émergents d'Asie du nord (notamment déchets et chaleur en Chine) et Amérique latine.

Le progrès est notable en France (+3,9%) après 4 ans de stagnation: dans le secteur eau (hausse des volumes, meilleure indexation tarifaire) et déchets (augmentations tarifaires et des volumes, mais baisse des cours du papier recyclé).

C'est la clientèle industrielle qui a de nouveau tiré l'activité, en plus des municipalités.

La progression la plus nette vient de segments récents comme le traitement des déchets toxiques (chiffre d'affaires à +13%).

Ce marché croît en Afrique du sud, au Moyen-Orient, en Amérique latine, souligne M. Frérot, relevant que "la capacité de traitement de ces déchets" est un facteur essentiel pour l'industrialisation des pays émergents.

Quant au recyclage des plastiques (+30%), "ce sera 450 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019" et "plus d'un milliard bien avant 2025".

"Cette activité a décollé avec les préoccupations croissantes depuis quelques mois et la pression pour que ces déchets aient une 2e vie. De plus en plus, les grandes marques, pour leur image, souhaitent utiliser du plastique recyclé", ajoute le dirigeant, citant la construction en Indonésie d'une usine de recyclage de PET pour Danone.

Le PDG s'est félicité du "succès" de son plan 2016-2019, qui visait la croissance sans augmentation des capitaux utilisés, aidée seulement de "petites acquisitions" (moins de 100 millions d'euros).

Le nouveau plan doit être finalisé pour la fin 2019.

Il "accélèrera le développement du groupe en sélectionnant de manière plus ciblée les zones d'activité où nous allons investir, à fort potentiel de développement de chiffre d'affaires et à forte rentabilité", a dit le responsable.

Préfigurant cette stratégie, le groupe a annoncé mercredi la cession pour 1,25 milliard de dollars de ses réseaux de chaleur et de froid aux Etats-Unis, au fonds Antin Infrastructure Partners.

D'autres opérations de désinvestissement devraient suivre.

"Nous allons réinvestir ces sommes et avec des acquisitions de taille supérieures" aux précédentes, a expliqué M. Frérot.

"Difficile de dire ce qu'on sélectionnera, ça dépendra aussi des opportunités. Dans nos métiers, il n'y a pas de très grosses entreprises à acheter; mais si c'est petit aujourd'hui, ce sera du moyen demain!"

Reste que la cession de mercredi ne signifie pas que Veolia se désengage des activités chaleur et énergie.

C'était "la cession d'activités matures, dont nous pensons que nos savoir-faire ont tiré le maximum", a précisé M. Frérot.

