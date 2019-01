Veolia : alliance fondée contre les déchets plastiques

16/01/2019 | 13:26

Veolia annonce sa participation à la création d'une nouvelle alliance internationale qui vise à proposer des solutions permettant d'éliminer les déchets plastiques dans l'environnement, en particulier dans les océans.



L'Alliance to End Plastic Waste, lancée par une trentaine de sociétés membres implantées dans le monde entier, s'engage à verser plus d'un milliard de dollars, avec pour objectif d'atteindre 1,5 milliard d'ici cinq ans.



Organisation à but non lucratif, elle développera et mettra en place des solutions permettant de réduire et de gérer les déchets plastiques et de promouvoir leur recyclage dans une logique d'économie circulaire.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.