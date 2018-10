Veolia au LHForum du Havre : « les territoires sont des acteurs majeurs de l’économie circulaire »

2 octobre 2018

Le 'rendez-vous international des villes et des territoires positifs' a réuni au Havre du 27 au 29 septembre des experts du monde entier - représentants d'agglomérations et régions, chefs d'entreprises, responsables d'associations, artistes, scientifiques - et le grand public, autour de la thématique de la transition positive et durable des territoires.

Pierre Victoria, directeur du développement durable de Veolia, a participé à la table ronde : « Les territoires, acteurs majeurs de l'économie circulaire ».



L'économie circulaire favorise la coopération entre tous les acteurs du territoire

Veolia déploie ses activités - gestion de l'eau, de l'énergie et des déchets - dans des boucles locales d'économie circulaire : par exemple les eaux usées traitées dans les stations d'épuration génèrent des boues qui sont valorisées en énergie renouvelabl e, laquelle peut alimenter les villes en électricité ou en chauffage.



Pour Pierre Victoria, « cela requiert de sortir des silos, en reconnectant les différents services dans les organisations territoriales et les entreprises et en renouvelant la relation avec les citoyens. Les barrières à lever ne sont pas que technologiques. Il s'agit de faire évoluer les modes de coopération. »



Acteur des territoires, Veolia anime des boucles d'économie circulaire partout dans le monde. A Pécs en Hongrie par exemple, la biomasse agricole issue des exploitations de la région, alimente le réseau de chaleur de la ville. En France, l'énergie consommée par le centre aquatique de la ville d'Arras est produite à partir des calories présentes dans les eaux usées de la communauté urbaine. Au Havre, Veolia valorise les déchets de 350 industriels en énergie (8 Gwh d'électricité et 300 000 t de vapeur), ce qui permet d'éviter l'émission de 120 000 t de CO 2 par an.



L'entraide : cette autre loi 'loi de la jungle'-débat avec le lauréat du Prix du Livre Environnement 2018 de la Fondation Veolia

A l'occasion du LHForum, la Fondation Veolia a organisé une rencontre-débat avec le lauréat du Prix 2018 du livre Environnement, première reconnaissance littéraire en France liée aux enjeux environnementaux. Pierre Victoria, membre du jury du Prix du Livre, a animé ce débat, auquel a notamment participé Patricia Ricard, présidente de l'Institut océanographique Paul Ricard et également membre du jury.

Gauthier Chapelle, co-auteur de l'ouvrage « L'entraide, l'autre loi de la jungle », démontre que 'dans l'éventail du vivant, ceux qui survivent le mieux aux conditions difficiles ne sont pas forcément les plus forts mais ceux qui s'entraident le plus'.

