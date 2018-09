Veolia : bien placé dans le classement EcoAct 2018

27/09/2018 | 15:21

Veolia annonce ce jour se trouver dans le top 10 mondial du classement EcoAct 2018 sur la performance climat des entreprises, publié hier à l'occasion de la Climate Week de New York.



L'évaluation réalisée par EcoAct porte sur les entreprises figurant dans quatre indices boursiers (le CAC 40, le FTSE 100, l'IBEX 35 et le DOW 30). Les entreprises sont évaluées sur la base de 79 critères dans quatre domaines : mesures et reporting, stratégie et gouvernance, objectifs et réduction, engagement et innovation.



Veolia se classe ainsi en 9e position.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.