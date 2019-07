Veolia cède à Antin ses réseaux de chaleur aux US pour 1,25 milliard de dollars

Ce portefeuille comprend 13 systèmes de chauffage et de refroidissement urbains répartis dans dix villes, dont Boston/Cambridge, Philadelphie et Baltimore (environ 80% du chiffre d'affaires).

Ces activités emploient plus de 400 personnes et devrait générer un chiffre d’affaires d'environ 400 millions de dollars en 2019.

Dans un communiqué, Veolia précise que cette opération devrait être finalisée au quatrième trimestre 2019.

Antin - un fonds d'infrastructure basé à Paris, Londres et New York - avait déjà acquis l'an dernier Idex, un opérateur intégré français d'infrastructures énergétique qui exploite 41 réseaux de chaleur et de froid, dont celui de Paris La Défense.

(Jean-Michel Bélot)