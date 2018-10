Veolia : cède sa participation de 30% dans Transdev Group

02/10/2018 | 07:53

Veolia annonce la signature d'un projet d'accord avec le groupe allemand Rethmann pour la cession de sa participation résiduelle de 30% dans Transdev Group. La transaction est réalisée au prix de 340 millions d'euros.



' Après la cession de sa participation de 20% à la Caisse des Dépôts en décembre 2016, Veolia et la CDC ont recherché ensemble un nouvel actionnaire désireux d'acquérir le solde de la participation de Veolia dans Transdev Group et à même d'accompagner le développement futur de l'entreprise ' explique le groupe.



Cette opération marquera pour Veolia la fin de son processus de désengagement de l'activité Transport.



