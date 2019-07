Veolia : cède un portefeuille de centrales de production

31/07/2019 | 19:28

Veolia annoncé la cession de ses réseaux de chaleur et de froid aux Etats-Unis pour 1,25 milliard de dollars à Antin Infrastructure Partners.



Il s'agit d'un portefeuille de centrales de production, notamment en cogénération, de vapeur, froid et électricité et de 13 réseaux desservant 10 villes américaines.



Antin Infrastructure Partners a investi plus de 5 milliards d'euros dans 24 sociétés en 12 ans d'existence. Antin Infrastructure Partners est notamment propriétaire depuis 2018 d'Idex, qui exploite près de 40 réseaux de chaleur et de froid en France.



