Véolia : collaboration avec Nestlé pour les déchets plastiques

18/03/2019 | 11:33

Veolia et Nestlé annoncent ce jour leur collaboration en matière de collecte, tri et recyclage des déchets plastiques, en particulier des emballages en plastique souple. Les projets vont porter principalement sur onze pays prioritaires en Asie, en Afrique, en Amérique latine et en Europe.



' Ce partenariat explorera également diverses technologies afin d'établir des modèles de recyclage viables dans différents pays. Et notamment la technologie de recyclage chimique, comme la pyrolyse, qui permet par exemple de produire un plastique de la même qualité que le plastique vierge. Ces technologies aideront Nestlé à accroître la part de matière recyclée dans ses emballages qui atteindra 35 % pour les bouteilles en plastique et 15 % pour l'ensemble des emballages produits à l'horizon 2025 ' indique les deux groupes.



Laurent Auguste, senior vice-président exécutif en charge du développement, de l'innovation et des marchés chez Veolia a déclaré : ' Notre savoir-faire de valorisation des ressources et de recyclage a fait de nous un partenaire privilégié pour les marques internationales et autres acteurs de la chaîne de valeur désireux d'oeuvrer dans ce domaine à travers le monde entier. Nous estimons qu'il est grand temps d'aller vers plus de recyclage et nous sommes ravis d'aider nos clients à innover pour améliorer notre qualité de vie, tout en protégeant notre planète et ses ressources. '



