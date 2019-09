Veolia : contrat pour le traitement des déchets à Bordeaux

05/09/2019 | 13:34

Le groupe a signé contrat pour la valorisation et le traitement des déchets ménagers avec Bordeaux Métropole.



Veolia sera chargé de traiter les déchets pour le compte de Bordeaux Métropole et de réaliser les investissements sur les unités de valorisation de Bègles et Cenon ainsi que sur le centre de tri.



Ce contrat est d'une valeur cumulée sur sa durée de 405 ME. Il concerne le traitement des déchets de 770 000 habitants de la métropole bordelaise. Il va permettre de couvrir les besoins énergétiques de l'équivalent d'environ 34.000 habitants en chauffage et 100.000 habitants en électricité.



