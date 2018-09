Veolia : déconstruction de 5 sous-marins nucléaires

11/09/2018 | 16:21

Veolia annonce avoir démarré la déconstruction de 5 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE) de première génération pour le compte de Naval Group.



Après le SNLE Le Tonnant, les 4 sous-marins Le Terrible, Le Foudroyant, L'Indomptable et L'Inflexible seront à leur tour déconstruits. Les matières recyclables issues de cette opération - essentiellement des métaux ferreux et non-ferreux - seront triées et préparées afin d'être vendues. 87 % de ces matières pourront être recyclés. Chaque vaisseau sera traité dans un délai de 18 mois.



' Ce projet inédit en France s'inscrit dans la continuité des opérations de déconstruction des navires en fin de vie l'ex-porte-hélicoptères Jeanne d'Arc et l'ex-croiseur Colbert, menées par Veolia depuis 2014 ' indique le groupe.



