Veolia : émet avec succès 500 millions d'euros à 12 ans

Veolia (Paris:VIE) a profité d’une fenêtre de marché favorable pour placer 500 millions d’euros d’obligations à échéance janvier 2032. Cette obligation, émise au pair, porte un coupon de 0,80 %.

Un taux de sursouscription supérieur à 8 a permis d’améliorer substantiellement le niveau d’émission et d’obtenir un pricing final inférieur de 10 points de base au marché secondaire.

Le niveau élevé de sursouscription, la qualité des investisseurs, leur diversité (plus de 210 ordres en provenance d’Europe et d’Asie) et les bonnes conditions obtenues témoignent de la perception très positive de la signature de Veolia et de sa solidité financière.

Les produits de l’émission serviront aux besoins de financement généraux de la Société, et notamment à l’anticipation des tombées obligataires de fin 2020 et début 2021.

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec plus de 178 780 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler.

En 2019, le groupe Veolia a servi 98 millions d’habitants en eau potable et 67 millions en assainissement, produit près de 41 millions de mégawattheures et valorisé 50 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 27,19 milliards d’euros. www.veolia.com

