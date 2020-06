Veolia : émet de nouveaux Panda Bonds à 3 ans

Regulatory News:

Veolia Environnement (Paris:VIE) a émis avec succès deux emprunts obligataires pour un montant cumulé de 1,5 milliard de Renminbi (188 millions d’Euros équivalents) sur le marché domestique chinois (Panda Bond).

Veolia, premier émetteur français sur le marché du Panda, a placé ces obligations auprès d’investisseurs chinois et internationaux. Ces titres, d’une maturité de 3 ans, portent un coupon de 3,85 %, soit le milieu de la fourchette proposée aux investisseurs.

Veolia est présent en Chine depuis plus de 20 ans et y a réalisé en 2019 un chiffre d’affaire consolidé de 866 millions d’Euros. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la poursuite de son développement dans le pays, où le Groupe opère sur plus de 80 projets dans 40 villes.

La récurrence de telles opérations et les conditions obtenues témoignent de la perception très favorable de la signature de Veolia, ainsi que de la confiance des investisseurs dans le développement du Groupe en Chine.

...

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec plus de 178 780 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler.

En 2019, le groupe Veolia a servi 98 millions d’habitants en eau potable et 67 millions en assainissement, produit près de 41 millions de mégawattheures et valorisé 50 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 27,19 milliards d’euros. www.veolia.com

