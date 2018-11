Veolia : emprunt obligataire de 750 millions

29/11/2018 | 07:26

Veolia annonce avoir émis au pair un emprunt obligataire de 750 millions d'euros, de maturité janvier 2030 (soit 11 ans et un mois) et portant un coupon de 1,94%, dont les produits serviront aux besoins de financement généraux de la société.



La qualité du carnet d'ordre ainsi que sa taille très conséquente (jusqu'à 2,4 milliards d'euros) a permis à Veolia d'atteindre une taille de 750 millions d'euros, tout en réduisant substantiellement la marge d'émission.



'Le niveau élevé de sursouscription, la qualité des investisseurs et les bonnes conditions obtenues témoignent de la perception très positive de la signature de Veolia et de sa solidité financière', commente le groupe de services aux collectivités.



