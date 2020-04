Veolia : en baisse après la suspension des guidances 2020

02/04/2020 | 12:59

Le titre Veolia recule de -1% ce jeudi, le groupe ayant suspendu ses guidances 2020 en raison de l'épidémie de coronavirus.



Ainsi, l'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'achat' sur le titre Veolia, et ajuste au passage son objectif de cours, passant de 32,80 à 28,70 euros.



'A ce stade, nous considérons que l'impact [de l'épidémie de Covid-19] sera essentiellement sur les déchets industriels qu'ils soient banals ou dangereux compte-tenu du très fort ralentissement économique. (...) Toutefois, le groupe devrait bénéficier de certaines mesures d'atténuation difficiles à quantifier à ce stade. Ainsi, en France et dans certains autres pays d'Europe, le recours au chômage partiel pris en charge par l'État (partiellement ou totalement) permettra de compenser en partie les charges de personnel', retient notamment Oddo BHF.



Barclays confirme pour sa part sa recommandation 'Pondérer en ligne' sur le titre Veolia.



'Bien que la suspension des orientations financières de Veolia ne soit pas une grande surprise (...), nous observons toujours une réaction négative du cours de l'action', indique le broker, qui retient également l'incertitude persistante quant à l'impact réel de Covid-19.



Barclays confirme ainsi son objectif de cours de 23,50 euros sur le titre.





