Veolia : et Suez, des défensives bien orientées

04/09/2019 | 16:17

Sans atteindre les performances d'Airbus ni celles des valeurs du luxe, l'action d'une valeur réputée défensive, Veolia, s'adjuge 25% depuis le début de l'année et bat ainsi le CAC 40 de près de dix points de pourcentage. Hors de l'indice phare parisien, son concurrent Suez prend pour sa part 22%.



Force est de constater que la mauvaise passe des années 2011-2012 est loin pour le titre Veolia, groupe de services collectifs qui, depuis l'été 2017, défend tant bien que mal la barre symbolique des 20 euros.



Il faut dire que sa croissance organique demeure robuste : après 4,7% l'an passé, elle était toujours de 4,2% au 1er semestre 2019, dépassant ainsi celle de Suez (+ 3,5%) sur la période. Veolia affiche un chiffre d'affaires semestriel de 13,3 milliards d'euros, contre 8,3 milliards pour Suez. Il est à noter que dans les deux cas, les capitalisations boursières sont proches de ces montants semestriels.



Le résultat d'exploitation courant semestriel de Veolia s'améliore un peu plus vite (+ 5,4% à 857 millions d'euros), soit une marge de 6,4% toutefois inférieure d'un bon point de pourcentage à celle de Suez. Du côté du bénéfice net, Veolia a 'sorti' 331 millions, et Suez 212 millions mais hors éléments exceptionnels, ce dernier chiffre revient à 79 millions (+ 14,3%).



Les deux groupes ont aussi confirmé leurs prévisions. Et maintenant ? Sur l'agenda de Veolia, le point du 3ème trimestre est annoncé le 7 novembre.



Suez le devancera en y procédant le 30 octobre. Mais ce n'est pas tout : Suez réalise actuellement une revue stratégique dans le cadre d'un plan baptisé 'Suez 2030'. Les résultats en seront présentés 'd'ici le 30 octobre', a déclaré le directeur général Bertrand Camus.



