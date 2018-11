Veolia : gagne +2% la croissance fait levier sur les résultats

07/11/2018 | 16:34

En hausse de près de 2%, soit une progression beaucoup plus marquée que celle de l'indice CAC 40, l'action Veolia saluait les résultats trimestriels publiés ce matin par le groupe de services aux collectivités.



Que retenir de la publication ? D'abord que la croissance s'installe de nouveau chez Veolia, et même qu'elle accélère : à changes constants, la hausse des ventes était en 2017 de 4,9%, taux qui atteignait 6% au 1er semestre 2018 puis 7,8% au 3e trimestre, soit plus encore qu'au T2 (7%). Veolia a donc enchaîné huit trimestres plutôt dynamiques d'affilée.



Principaux catalyseurs, sur neuf mois et à devises comparables : plus la branche Déchets (+ 9,8%), par nature cyclique, que l'Eau (+ 2,9%), mais il ne faut pas oublier l'Energie (+ 8,8%). Si l'activité varie à peine en France (+ 0,7%), elle est dynamique dans le reste de l'Europe (+ 7%) et dans les autres pays à l'international (+ 12,9%), notamment en Asie et sur le continent américain. Soit, sur neuf mois, un CA de 18,8 milliards d'euros.



Ce qui produit un effet de levier sur les comptes, d'autant que l'impact négatif des changes se réduit : en données publiées, l'EBITDA augmente de 5,1% à 2,4 milliards (+ 6,9% hors devises), le résultat d'exploitation prend 7,4% et le résultat net courant part du groupe 15,5% à 457,4 millions.



En outre, la direction a confirmé des prévisions qui augurent d'une poursuite de la croissance en fin d'année comme en 2019. L'EBITDA devrait donc progresser davantage en 2018 qu'en 2017 et continuerait à s'améliorer l'an prochain.



Si Oddo BHF se déclare légèrement de la génération de trésorerie, il reste positif sur le titre : à l'achat, les analystes visent 30 euros.



EG



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.