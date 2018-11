Veolia : hausse de 20% du résultat net à neuf mois

07/11/2018 | 08:02

Veolia publie un résultat net courant part du groupe en hausse de 20% à change constant, à 457 millions d'euros (+18,1% à change constant et hors plus-values financières) et un EBITDA en hausse de 6,9% à change constant, à 2.418 millions (+5,1% à change courant).



Le chiffre d'affaires du groupe de services aux collectivités s'établit à 18.761 millions d'euros au 30 septembre 2018, soit une croissance de 4,3% en courant, de 6,6% à change constant et de 4,7% à périmètre et change constant.



'Les économies réalisées sur neuf mois sont parfaitement en ligne avec notre objectif de réduction de coûts annuel de 300 millions d'euros, souligne le PDG Antoine Frérot, qui confirme pleinement les objectifs 2018 et se dit confiant dans les perspectives 2019.



