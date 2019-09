Veolia : lancement d'une émission d'OCEANEs

05/09/2019 | 09:13

Veolia annonce le lancement d'une émission d'OCEANEs venant à échéance le 1er janvier 2025 par placement privé pour un montant nominal de 500 millions d'euros pouvant être porté à un maximum de 700 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.



Le produit net de l'émission sera affecté au refinancement partiel ou total des OCEANEs existantes venant à échéance le 15 mars 2021. Le solde éventuel du produit net sera utilisé pour financer les besoins généraux du groupe de services aux collectivités.



Les obligations seront émises à un prix entre 103,25% et 106,05% de leur valeur nominale, ce qui correspond à un rendement à échéance entre -1,10% et -0,60%. La fixation des modalités définitives est prévue ce jour et le règlement-livraison est prévu le 12 septembre.



