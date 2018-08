Veolia: les déchets et l'international tirent les résultats semestriels

Paris (awp/afp) - Le français Veolia a vu sa croissance se poursuivre sur le premier semestre, portée par son expansion à l'international et son activité dans les déchets, et a confirmé mercredi ses objectifs financiers pour cette année.

Sur les six premiers mois de 2018, le numéro un mondial de la gestion de l'eau et des déchets a engrangé un bénéfice net de 225 millions d'euros, en hausse de 10,1% en données publiées.

Retraitée de l'activité au Gabon, dont le contrat a été résilié en février par l'Etat gabonais, la progression est encore meilleure (+13,5%), a précisé Veolia dans un communiqué.

La conciliation entamée fin mai entre les deux parties se poursuit, mais le PDG de Veolia, Antoine Frérot, a affirmé lors d'une conférence téléphonique qu'il ne serait "pas surpris" si elle échouait et menait à "l'arbitrage complet et au procès".

En attendant, il s'est dit "confiant" d'atteindre les objectifs du groupe cette année, après un premier semestre qu'il a jugé "particulièrement solide" dans un environnement "contrasté".

Côté positif, il a noté la bonne tenue des volumes de déchets, qui a porté ses activités dans le monde entier, ainsi que des indexations tarifaires en France dans l'eau.

En revanche, la baisse du prix du papier, le renchérissement du coût des énergies et un climat moins favorable ont freiné la dynamique.

"Ce sont donc les performances de nos équipes qui expliquent notre croissance", a souligné le PDG, ajoutant qu'elle "se situe sur une même belle trajectoire depuis sept trimestres consécutifs".

Le chiffre d'affaires a notamment progressé de 1,76% à 12,56 milliards d'euros (+6% à changes constants et hors Gabon), un niveau globalement conforme aux attentes du consensus d'analystes compilé par l'agence de données financières Factset.

Il a été dopé par l'international (hors Europe), en particulier en Asie et en Amérique Latine, mais l'Europe (hors France) est également dynamique.

La France, stable, affiche un bilan contrasté, avec une activité Eau en petite hausse grâce à la revalorisation des tarifs et des gains de contrats, tandis que les déchets sont en repli, pénalisés par la baisse des prix des matières recyclées.

Dans l'Hexagone, Veolia attend également de pouvoir exploiter l'usine de traitement des eaux usées à Valenton (Val-de-Marne), contrat qui devait entrer en vigueur le 1er avril, mais suspendu par la justice. L'affaire est désormais devant le Conseil d'Etat.

nouvelles économies en 2019

Toutes zones géographiques confondues, si l'Eau croit modestement sur le semestre, les déchets sont en forte hausse, grâce à la progression des volumes traités.

Le résultat opérationnel (Ebitda), indicateur retenu par le groupe pour ses objectifs, ressort lui en hausse de 5,8% (à changes constants et hors Gabon) à 1,67 milliard d'euros. Ce montant est conforme aux attentes, et en accélération au second trimestre, un élément "clairement positif", selon les analystes de Bryan Garnier.

Il a notamment profité de la poursuite des réductions de coûts, avec 78 millions d'euros réalisés au deuxième trimestre, après 70 millions au premier. Le groupe vise au moins 300 millions d'euros sur l'ensemble de l'année.

Antoine Frérot a d'ores et déjà annoncé que de nouvelles économies "entre 200 et 300 millions d'euros" seront programmées pour 2019.

L'endettement net a toutefois fortement progressé, à 10,6 milliards d'euros au 30 juin, contre 8,5 milliards l'an dernier, résultat d'une hausse des investissements industriels et financiers et du besoin en fonds de roulement opérationnel.

Veolia a confirmé ses objectifs pour 2018 et 2019. Cette année, il table, à changes constants, sur une "croissance soutenue" du chiffre d'affaires et une progression de son Ebitda "supérieure à celle de 2017", où elle avait atteint +2,7%.

Ces précisions "ne paraissent pas trop difficiles à atteindre à ce stade", étant donné la "solide" performance du semestre, ont estimé les analystes de Bryan Garnier.

En 2019, Veolia vise aussi une poursuite de la croissance du chiffre d'affaires et un Ebitda compris entre 3,3 et 3,5 milliards d'euros (hors effet de la norme comptable sur la comptabilisation des investissements dans le cadre de contrats de concession).

A la Bourse de Paris, l'action Veolia cédait plus de 2% (-2,33% à 19,08 euros) vers 11H20 (09H20 GMT), dans un marché en légère baisse.

afp/rp