Veolia: nette croissance des résultats sur 9 mois

Paris (awp/afp) - Le leader mondial de l'eau et des déchets Veolia a vu ses résultats fortement progresser sur les neuf premiers mois de l'année, avec une accélération au troisième trimestre, toujours tirés par l'international et les réductions de coûts.

Entre janvier et septembre, le groupe a dégagé un bénéfice net courant de 457,4 millions d'euros, en hausse de 15,5% par rapport à l'an dernier, pour un chiffre d'affaires de 18,7 milliards d'euros, en croissance de 4,3%, légèrement supérieur au consensus d'analystes réalisé par FactSet.

Ces évolutions sont notamment retraitées de l'activité au Gabon, comptabilisée désormais comme une activité non poursuivie, le contrat du groupe ayant été résilié en février par l'Etat gabonais. La procédure de conciliation engagée a échoué, indique d'ailleurs le groupe dans un communiqué et une procédure d'arbitrage a été entamée le 20 septembre.

Sur les neuf premiers mois de l'année, l'activité a été particulièrement dynamique hors d'Europe (+12,9% à changes constants), particulièrement en Amérique Latine, mais aussi en Asie, en Afrique et au Moyen Orient. Elle est également en nette croissance en Europe (hors France), et en légère progression en France.

Globalement, la hausse des volumes de déchets traités et celle des volumes d'eau fournis en Europe ont compensé les baisses de prix de certaines matières premières. L'activité de travaux s'est également redressée au cours du troisième trimestre, après un début d'année marqué par des reports de démarrage de contrats.

Le seul troisième trimestre enregistre la plus forte croissance trimestrielle depuis 2014, note le groupe, avec une hausse du chiffre d'affaires de 7,8% à change constant.

"La croissance du groupe repose sur notre dynamisme commercial et le maintien de notre rigueur en termes de réductions de coûts", a commenté le PDG du groupe Antoine Frérot, cité dans un communiqué.

Sur neuf mois, les économies s'élèvent à 228 millions d'euros, et le groupe vise toujours 300 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice.

Veolia a confirmé ses objectifs pour 2018 et 2019. Cette année, il table, à changes constants, sur une "croissance soutenue" du chiffre d'affaires et une progression de son Ebitda "supérieure à celle de 2017", où elle avait atteint +2,7%.

afp/buc