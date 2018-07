Veolia : nomination de deux directeurs généraux adjoints

24/07/2018 | 07:29

Veolia annonce les nominations d'Estelle Brachlianoff comme directrice générale adjointe en charge des opérations et de Claude Laruelle au poste de directeur général adjoint en charge des finances, dans la perspective du prochain plan stratégique 2020-2022.



'Directeur de la zone Royaume-Uni et Irlande depuis 2013, et membre du comité exécutif du groupe, Estelle Brachlianoff a fait de cette région l'une des vitrines de la transformation de Veolia', explique le groupe de services aux collectivités.



Comme directeur de la zone entreprises de spécialité mondiale depuis 2015 et membre du comité exécutif du groupe, Claude Laruelle a notamment mis en oeuvre une importante restructuration de l'entité water technologies de Veolia et de la Sade.



