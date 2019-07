Veolia : nomination pour l'activité Recyclage et Valorisation

15/07/2019 | 09:45

Le groupe Veolia annonce ce lundi la nomination, effective depuis le tout début du mois de juillet, d'Anne Le Guennec au poste de directrice générale des activités Recyclage & Valorisation des déchets en France.



Elle remplace Bernard Harambillet, qui quitte le groupe. Anne Le Guennec est rattachée à Estelle Brachlianoff, DG adjointe en charge des opérations, et rejoint le Comité de direction de Veolia.



“Anne Le Guennec aura en charge une activité qui emploie plus de 15.000 collaborateurs répartis dans près de 370 installations de traitement en France, et qui réalise plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires”, indique le groupe.





