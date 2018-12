Veolia : nominations au conseil d'administration

05/12/2018 | 09:38

Veolia fait part ce matin de l'évolution de son conseil d'administration.



Lors de la réunion du 6 novembre dernier, l'instance dirigeante du groupe de services aux collectivités 'a pris acte que le précédent mandat des administrateurs représentant les salariés est venu à échéance le 14 octobre dernier et qu'à la suite des élections par les comités de groupe Europe et France, M. Pavel Páša a été renouvelé pour quatre ans par le comité de groupe Europe et M. Franck Le Roux a été nommé pour la même durée par le comité de groupe France, à compter du 15 octobre 2018', est-il indiqué.



D'autre part, sur proposition de son comité des nominations, le conseil d'administration de Veolia a nommé 'Franck Le Roux au comité des comptes et de l'audit et au comité des rémunérations, Mme Isabelle Courville au comité des nominations en remplacement de M. Paolo Scaroni, dont la présence au conseil excédera douze ans prochainement, ce qui lui fera perdre sa qualité d'administrateur indépendant'.





