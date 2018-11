Veolia : partenariat avec Tetra Pak pour le recyclage

19/11/2018 | 09:42

Veolia et Tetra Pak font part d'un partenariat en vue de permettre le recyclage d'ici 2025 de tous les composants des briques alimentaires usagées collectées dans l'Union Européenne. Ce partenariat pourra ensuite être étendu à d'autres marchés dans le monde.



Dans ce cadre, le mélange polymère et aluminium récupéré (PolyAl) extrait du processus de fabrication de la pâte à papier sera traitée dans des installations dédiées et convertie en matières premières utilisables dans l'industrie plastique.



'Cela permettra de multiplier par deux la valeur globale des briques alimentaires usagées envoyées au recyclage et, in fine, de pérenniser et d'optimiser la chaîne de valeur de la collecte et du recyclage des briques', soulignent-ils.



