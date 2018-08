Veolia participe à la Stockholm World Water Week 2018 : comment gérer et préserver les ressources en eau en renforçant les écosystèmes naturels ?

30 août 2018

La semaine mondiale de l'eau de Stockholm réunit du 26 au 31 août 3 000 responsables publics, privés, d'organisations multilatérales, de la société civile et du monde universitaire, autour du thème 'L'eau, les écosystèmes et le développement humain', pour élaborer des solutions communes aux défis mondiaux de l'eau. L'ambition de cet événement est d'identifier des solutions pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. Veolia a participé à plusieurs conférences et débats tout au long de la semaine.

Les écosystèmes naturels sont essentiels pour préserver la quantité et la qualité de l'eau douce indispensable au développement des territoires. Veolia, partout où il opère, reste attentif à proposer et déployer des solutions respectueuses des écosystèmes naturels, comme les zones humides ou les plaines d'inondation.

Utiliser les écosystèmes naturels pour préserver la ressource en eau

Eric Lesueur, PDG de la filiale 2EI de Veolia, a présenté aux côtés de l'ONG The Nature Conservancy*, les performances des infrastructures vertes pour protéger les ressources hydriques. Quelques exemples :

► En France, la métropole du Grand Lyon a choisi de faire classer ses champs captants comme réserve de biodiversité au coeur de son environnement urbain.

► Au Mexique, la ville d'Aguascalientes ambitionne avec The Nature Conservancy de protéger quantitativement et qualitativement sa ressource en eau potable.

► Près de Pékin en Chine, où les normes environnementales sont très strictes, Veolia a construit de nouvelles unités de traitement des eaux usées pour le géant pétrochimique Sinopec qui transforme 10 millions de tonnes de pétrole brut par an. Au coeur de ce site, une zone humide de 9 ha ouverte au public complète ces installations pour le traitement final des eaux usées (1 600 m3 d'eau/h).

*L'ONG The Nature Conservancy a pour mission la préservation des écosystèmes terrestres et aquatiques.

► A Tanger au Maroc, Veolia a mis en place une tarification spécifique pour l'eau et l'énergie, qui permet de soutenir un modèle d'autofinancement des installations d'eau, d'assainissement et d'électricité, tout en protégeant l'environnement.

► Veolia et la Toilet Board Coalitiontravaillent sur le déploiement de solutions décentralisées, complémentaires aux dispositifs existants pour développer l'accès aux toilettes, et améliorer les performances des systèmes centralisés.

SIWI SOFA Jean-Michel Tiberi: 'A 'new grid' approach to Sanitation & SDG6.2'

► A Durban en Afrique du Sud, Veolia recycle 98 % des eaux usées de la ville, pour alimenter les procédés de production d'industries locales. Le recyclage de l'eau permet de réduire les prélèvements en eau dans la nature : 40 000 m3 supplémentaires d'eau potable sont ainsi mis chaque jour à la disposition des habitants de la ville, soit l'équivalent de 13 piscines olympiques.



Accroître la résilience des infrastructures vitales des villes

Water, ecosystems and human development PDF - 4.04 MB

Veolia est aussi au service des collectivités pour les aider à renforcer la résilience de leurs infrastructures vitales, d'eau notamment, face aux catastrophes naturelles. Johann Clere, directeur des partenariats stratégiques à la Recherche et innovation de Veolia, a ainsi présenté les actions mises en oeuvre pour la ville de La Nouvelle Orléans , particulièrement exposée aux ouragans et à l'élévation du niveau de la mer. Après une analyse des installations vitales de la ville, Veolia a proposé un plan d'actions ciblé pour en améliorer la résilience grâce à une gestion globale des risques, l'optimisation des coûts de prévention, la réduction des pertes économiques et sociales, et l'accélération de la récupération.

