Veolia : porté par une recommandation favorable

24/09/2019 | 12:30

L'action Veolia prenait plus de 1,5% ce midi à Paris dans un marché où le SBF 120 ne gagne que 0,3% alors qu'un bureau d'études, Citi, a repris le suivi du titre avec un conseil d'achat et un objectif de cours de 28 euros.



Selon les spécialistes, la valorisation du titre du groupe des services aux collectivités est 'attrayante' et ne 'reflète pas ses perspectives de croissance à long terme', indique une note. Citi estime que les bénéfices de Veolia devraient progresser de 7% l'an en moyenne d'ici 2025, avec une nette amélioration de la génération de trésorerie à la clé. Ce qui justifierait que le titre Veolia se traite avec une prime sur le secteur, estiment les analystes.





