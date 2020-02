Veolia : présentation d'un programme stratégique 2020-23

28/02/2020 | 08:52

En marge de la publication de ses résultats annuels, Veolia présente 'Impact 2023', son nouveau programme stratégique pour la période 2020 à 2023, qui vise notamment un résultat net courant part du groupe d'environ un milliard d'euros en 2023.



Le groupe de services aux collectivités prévoit pour la période considérée la poursuite de la croissance 'solide' du chiffre d'affaires, un EBITDA compris entre 4,7 et 4,9 milliards d'euros, ainsi qu'un dividende de 1,30 euro par action en 2023.



Le plan comprend aussi un plan d'économies de coûts de 250 millions d'euros chaque année, soit un total d'un milliard sur l'ensemble de la période, et un endettement financier net ne dépassant jamais le niveau de trois fois l'EBITDA tout au long du plan.



