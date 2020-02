Veolia: progression des résultats 2019, plan de cessions-acquisitions sur 4 ans

Paris (awp/afp) - Fort de résultats annuels dépassant ses objectifs, Veolia, leader mondial du traitement de l'eau et des déchets, a annoncé vendredi un plan de cessions-acquisitions sur quatre ans. Le groupe français ambitionne de devenir "l'entreprise de référénce pour la transition écologique".

Son plan stratégique 2020-2023, baptisé "Impact 2023", prévoit 5 milliards d'euros d'investissements et la cession de trois milliards d'euros d'activités.

Sur ces trois milliards d'euros de cessions, un milliard a déjà été réalisé, en avance, avec la cession par Veolia en 2019 de ses réseaux de chaleur et de froid aux Etats-Unis. Les investissements seront "industriels, de construction de nouveaux équipements et des acquisitions d'entreprises", plutôt de taille moyennes, selon le directeur général Antoine Frérot. Le groupe veut se concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée.

"Jamais la priorité environnementale n'a été aussi forte dans le monde, et notre plan veut faire de Veolia l'entreprise de référence pour la transition écologique, avec comme priorité la recherche de l'impact maximal, qu'il soit sociétal, environnemental et financier", a expliqué M. Frérot.

En 2019, Veolia a engrangé un bénéfice net (part du groupe) de 624,9 millions d'euros, en hausse de 41,8%, lié notamment à la plus-value de la cession de ses réseaux de chaleur américains. Le chiffre d'affaires s'est inscrit en progression de 4,8% à 27,19 milliards d'euros, supérieur aux attentes des analystes.

Ces résultats ont été tirés en particulier par l'activité traitement des déchets toxiques et le "décollage" l'an dernier du recyclage des plastiques, et 248 millions d'économies réalisées. Le directeur général a nuancé à ce stade l'impact du coronavirus, qui devrait représenter moins de 1% de la performance opérationnelle (Ebitda) prévue pour 2020, soit quelque 40 millions d'euros.

"Nous avons 15'000 employés en Chine et aucun n'est malade, ce qui est une très bonne nouvelle. Nous ne sommes pas dans l'oeil du cyclone de cette épidémie, puisque nous n'avons aucune activité (dans la région de) Hubei", a indiqué M. Frérot. "Toutes nos usines sont restées ouvertes".

Les réseaux de chaleur dans le nord du pays, comme les unités d'assainissement et alimentation en eau n'ont pas subi d'impact. En revanche, les 8 usines de déchets toxiques ont reçu environ 25% de matériaux en moins, et la construction d'autres usines devrait subir un retard d'environ deux mois. La Chine représente 4% du chiffre d'affaires de Veolia et 6% de la performance opérationnelle du groupe.

afp/vj