Veolia : projet de valorisation énergétique en Australie

Veolia annonce avoir été sélectionné pour la gestion et la maintenance du projet Kwinana, la première unité de valorisation énergétique d'Australie, qui produira initialement environ 40 MWh d'énergie propre, soit assez pour alimenter 50.000 foyers.



Située à Kwinana, près de Perth, l'usine traitera 400.000 tonnes de déchets solides municipaux. L'exploitation génèrera 34 postes permanents et commencera en 2021, une fois terminée la construction par Acciona, partenaire du consortium.



Le groupe français de services aux collectivités assurera l'exploitation et la maintenance du projet pendant une durée initiale de 25 ans, pour un chiffre d'affaires cumulé d'environ 450 millions de dollars australiens (environ278 millions d'euros).



