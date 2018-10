Veolia : protocole d'accord en vue d'un contrat de 1,5 md d'euros en Ouzbékistan

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Veolia a annoncé mardi la signature d'un protocole d'accord portant sur la modernisation du service de production et distribution d'eau potable et de traitement des eaux usées de Tachkent, en Ouzbékistan. Veolia et la République d'Ouzbékistan vont travailler conjointement de manière exclusive pour définir le futur contrat d'affermage des services d'eau et d'assainissement pour l'ensemble de la capitale ouzbek, indique le groupe dans son communiqué.

Ce nouveau contrat prendrait effet au premier semestre 2019 et représenterait un chiffre d'affaires cumulé de 1,5 milliard d'euros.

A l'issue des échanges, Veolia se verrait confier pour 25 ans la gestion des installations de production et distribution d'eau potable et de traitement des eaux usées, le développement et l'amélioration du rendement du réseau de distribution d'eau à Tachkent, et le suivi des investissements de modernisation du réseau. (fberthon@agefi.fr) ed: ECH

