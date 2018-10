Veolia : protocole d'accord pour le service d'eau de Tachkent

10/10/2018 | 07:26

A l'occasion d'une visite d'État, Veolia annonce la signature d'un protocole d'accord portant sur la modernisation du service de production et distribution d'eau potable et de traitement des eaux usées de la capitale de l'Ouzbékistan, Tachkent.



Dans le cadre de cet accord, Veolia et l'Ouzbékistan travailleront de manière exclusive pour définir le futur contrat d'affermage des services d'eau et d'assainissement pour l'ensemble de la capitale, qui compte aujourd'hui près de trois millions d'habitants.



A l'issue des échanges, le groupe français de services aux collectivités se verrait confier le contrat de services d'eau pour 25 ans. Le contrat prendrait effet dès le premier semestre 2019 et représenterait un chiffre d'affaires cumulé de 1,5 milliard d'euros.



