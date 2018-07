Veolia rajeunit son comité exécutif, Philippe Capron quitte le groupe

Paris (awp/afp) - Le groupe Veolia a annoncé lundi la nomination de deux nouveaux directeurs généraux adjoints au sein de son comité exécutif : Estelle Brachlianoff en charge des opérations, et Claude Laruelle, en charge des finances.

Claude Laruelle remplace Philippe Capron, 60 ans, directeur général adjoint chargé des finances, un temps donné comme le futur dirigeant d'Air France-KLM, et qui "souhaite donner une nouvelle orientation à sa carrière" en quittant le groupe, indique un communiqué.

Estelle Brachlianoff succède à François Bertreau, né en 1955, qui va faire valoir ses droits à la retraite.

Née en 1972, polytechnicienne et ingénieure des Ponts et Chaussées, Estelle Brachlianoff était directrice de la zone Royaume-Uni et Irlande depuis 2013. Selon le communiqué de Veolia, elle a contribué à développer l'économie circulaire dans cette zone jusqu'à 25% du chiffre d'affaires, ainsi que les marchés porteurs du démantèlement des plateformes pétrolières ou du traitement des déchets dangereux.

Egalement diplômé de Polytechnique et des Ponts et Chaussées, Claude Laruelle, né en 1967, a débuté sa carrière au ministère des Transports puis de l'Intérieur, avant d'entrer chez Veolia en 2000.

Directeur de la zone Entreprises de spécialité mondiale depuis 2015 il a notamment mis en oeuvre la restructuration de l'entité "Water Technologies" de Veolia, et de la Sade (Société Auxiliaire des Distributions d'Eau).

