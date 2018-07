Veolia : renouvellement d'un contrat à Nantes

24/07/2018 | 08:01

Veolia annonce le renouvellement par Nantes Métropole et Carène de son contrat d'exploitation du Centre de Traitement et de Valorisation des Déchets de Couëron, pour un chiffre d'affaires de 332 millions d'euros sur quinze années dont 45 millions de travaux.



Ce nouveau marché, qui débutera au 1er mars 2019 portera sur la valorisation de 185.000 tonnes de déchets réceptionnées, permettant de produire 30.000 MWh d'électricité par an. L'usine produit par ailleurs 75.000 MWh de chaleur.



Le CTVD de Couëron, est exploité depuis sa mise en service en 1994 par Veolia et emploie aujourd'hui 90 salariés. Au fil des années, le site s'est adapté et modernisé, anticipant les nouvelles normes européennes et s'engageant dans une démarche environnementale globale.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.