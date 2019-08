Veolia : s'engage pour une croissance inclusive

23/08/2019 | 13:57

Veolia Environnement annonce ce vendredi faire partie des 34 grandes entreprises internationales du lancement de la coalition G7 “Business for Inclusive Growth” (B4IG), une initiative coordonnée par l'OCDE “au service de la croissance inclusive”.



De dimension mondiale, les membres de la B4IG couvrent un large éventail de secteurs. Ils emploient plus de 3,5 millions de personnes dans le monde.



“Notre engagement auprès du B4IG pour une croissance inclusive s'inscrit dans l'histoire et la raison d'être de Veolia. Chez Veolia, nous sommes convaincus que la poursuite du développement de l'humanité n'est possible que si les enjeux économiques, sociaux et environnementaux sont abordés comme un tout indissociable”, déclare Veolia.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.