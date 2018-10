Veolia : signe un accord avec la République d'Ouzbékistan

09/10/2018 | 16:46

Veolia a signé un protocole d'accord portant sur la modernisation du service de production et distribution d'eau potable et de traitement des eaux usées de la capitale ouzbek, Tachkent. Ce contrat a été signé à l'occasion de la visite d'État en France du Président de la République d'Ouzbékistan Shavkat Mirzioïev.



Veolia devrait prendre en charge pendant 25 ans la gestion des installations de production et distribution d'eau potable et de traitement des eaux usées, le développement et l'amélioration du rendement du réseau de distribution d'eau à Tachkent, et le suivi des investissements de modernisation du réseau en lien avec les autorités.



Ce nouveau contrat prendrait effet dès le premier semestre 2019 et représenterait un chiffre d'affaires cumulé d'1,5 milliard d'euros.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.