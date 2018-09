Veolia : signe un contrat avec Bordeaux Métropole

28/09/2018 | 07:57

Bordeaux Métropole a choisi Veolia pour gérer ses eaux usées et ses eaux pluviales. Alain Juppé, maire de Bordeaux et président de Bordeaux Métropole, et Antoine Frérot, PDG de Veolia, ont signé le contrat de gestion de l'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales urbaines sur l'ensemble du territoire de la métropole (Martignas-sur-Jalle excepté). Ce contrat débutera le 1er janvier 2019 pour 7 ans.



Ce contrat concerne la gestion de 6 stations d'épuration d'une capacité totale de 1 156 400 équivalents habitants, avec 4 200 km de réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales urbaines pour 275 000 usagers.



' Ce contrat majeur pour Veolia répond aux exigences élevées en matière de cadre de vie, de protection de l'environnement - non seulement de la Garonne mais de l'ensemble des milieux naturels -, et de développement durable, avec une maîtrise élargie des risques qui fera de Bordeaux une métropole plus résiliente ', a déclaré Antoine Frérot.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.