Veolia signe un contrat de 63 millions de dollars avec une raffinerie au Koweït

Paris (awp/afp) - Veolia a annoncé mercredi avoir remporté un contrat de 63 millions de dollars pour exploiter et entretenir pendant sept ans la station de traitement des eaux usées d'une raffinerie au Koweït, l'un des plus grands complexes pétrochimiques au monde, en cours de développement.

"Souhaitant disposer d'une installation exemplaire, Koweït Integrated Petroleum Industries Company (KIPIC) a choisi Veolia pour l'exploitation et l'entretien de sa futur station d'épuration qui assurera le traitement et le recyclage des eaux usées au rythme de 1500 m3/h, et sera également responsable de l'unité d'incinération des boues", explique le groupe dans un communiqué.

"A travers ce contrat, nos collaborateurs bénéficieront du transfert d'expertise et de compétences de Veolia. Il y a là un intérêt majeur pour notre économie locale", se réjouit Khaled Anwar Al Awadi, directeur général adjoint de KIPIC en charge de la raffinerie.

Lors de sa mise en service d'ici à l'an prochain, la raffinerie d'Al Zour située au sud du pays, pourra produire 615'000 barils par jour, soit un tiers de la production du pays.

