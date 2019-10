Veolia : signe un partenariat avec la région Grand Est

16/10/2019 | 17:29

Le groupe Veolia annonce ce mercredi la signature d'un partenariat avec la Région Grand Est, qui verra Veolia soutenir et accompagner la Région dans sa politique de transition numérique et écologique pour renforcer son attractivité, sa croissance et sa compétitivité.



Les deux entités réaliseront un travail sur quatre axes : le développement économique des territoires, la transition écologique et des territoires et villes durables, la recherche et l'innovation, et la formation, l'emploi et l'insertion.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.